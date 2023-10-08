Nikmatnya Soto Babat Usus dengan Topping Dendeng Ragi Khas Jember
Sebuah kedai legendaris menyajikan soto babat usus sapi dengan dendeng ragi. Kedai ini selalu ramai diserbu pegawai kantor dan para pendatang. Cita rasanya yang lezat makin nikmat jika dipadukan dengan iga sapi.
Selain itu, porsinya yang besar pas disantap saat perut lapar.Menu tersebut dibanderol dengan harga 20 ribu hingga 40 ribu rupiah saja.
Produser : Dea K. Charity
Reporter : Bambang Sugiarto
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]