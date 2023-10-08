Okezone TV
Nikmatnya Soto Babat Usus dengan Topping Dendeng Ragi Khas Jember
Sebuah kedai legendaris menyajikan soto babat usus sapi dengan dendeng ragi. Kedai ini selalu ramai diserbu pegawai kantor dan para pendatang. Cita rasanya yang lezat makin nikmat jika dipadukan dengan iga sapi.
 
Selain itu, porsinya yang besar pas disantap saat perut lapar.Menu tersebut dibanderol dengan harga 20 ribu hingga 40 ribu rupiah saja.
 
Produser : Dea K. Charity
Reporter : Bambang Sugiarto
