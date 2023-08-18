Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Resmikan Museum dan Galeri di Pacitan

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan museum. Museum dan galeri bernama SBY Any berada di Desa Ploso, Pacitan, Jatim. Ratusan tamu undangan datang menyaksikan peresmian, Kamis (17/8).

Hadir dalam peresmian ini mantan Wapres Jusuf Kalla dan Boediono. Museum dibangun di atas lahan seluas 7.500 meter persegi. Di dalamnya terdapat foto karya Any Yudhoyono dan lukisan SBY.

Kontributor: Ahmad Subekhi

Produser: B.Lilia Nova