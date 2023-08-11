Okezone TV
TODAY SPECIAL: Terinspirasi dari Nama Desa di Yaman, Restoran Al Sadda Hadirkan Menu Makanan Khas Timur Tengah [Part 2]
Terinspirasi dari nama sebuah desa di negara Yaman, Restoran Al Sadda mencoba memanjakan lidah masyarakat Indonesia dengan menu makanan khas Timur Tengah. Menu andalannya ada Fahsah dan Saltah. Fahsah adalah menu makanan dengan potongan daging suwir, sedangkan fahsah adalah kombinasi potongan daging cincang dengan okra telur dan nasi.
 
Tak hanya mencicipi kedua menu favorit itu, Todays Spesial juga berkesempatan mengintip dapur Al Sadda Bersama Chef Adnan.
