Mencicipi Kelezatan Mi Kuah Belitung di De Bebak Resto N Cafe
Inilah tempat wisata dan kuliner baru di Belitung Timur, Bangka Belitung. Di sini, pengunjung bisa menikmati kuliner dengan suasana kebun tempo dulu.
De Bebak Resto N Cafe ini berada di Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur. Lokasi ini diketahui tidak jauh dari Geosite Open Pit Nam Salu.
Tak hanya menampilkan keindahan alam, di kafe ini juga disediakan makanan tempo dulu. Salah satunya mi kuah belitung yang menjadi favorit pengunjung.
Mi kuah belitung ini memiliki ciri khas kaldu udang yang kental. Untuk rasanya pun manis dan gurih, dijamin bikin lidah ketagihan.
Kontributor: Suharli
Produser: Akira Aulia W
