Taman Nasional Bromo Lumajang Tawarkan Panorama Deretan Pegunungan

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Argosari, Lumajang, menyuguhkan panorama yang indah. Terutama Bukit 29, yang menjadi spot terbaik saat berkunjung ke lokasi wisata ini.

Berada di ketinggian 2.900 mdpl, Bukit 29 menawarkan pemandangan deretan pegunungan Bromo. Sore hari ketika warna langit bergradasi jingga, menjadi waktu yang tepat untuk berkunjung ke sana.

Untuk memasuki destinasi wisata ini, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp10 ribu per orang

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Dinda Elita