Kopi Gayo, Kopi Arabika Organik Kualitas Dunia
Indonesia memiliki puluhan varietas kopi terbaik di dunia. Salah satunya kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah.
Penyebab kopi Gayo mendunia, karena biji kopinya yang berkualitas di produksi secara organik tanpa menggunakan zat kimia. Sementara aroma dari kopi Gayo juga memiliki aroma rempah yang khas.
Dengan cita rasa dan karakteristik yang unik, tak heran kopi Gayo juga digunakan sebagai bahan baku utama dalam olahan kopi di berbagai toko kopi.
Kontributor: Syukri Syarifuddin
Produser: Akira Aulia W
