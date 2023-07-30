Melihat Festival Kitiran di Tegal, Terpukau Baling-Baling Kayu Raksasa
Warga di kaki Gunung Slamet, Desa Carul, Tegal menggelar Festival Kitiran Tradisional. Kitiran tradisional atau baling-baling kayu dan bambu ini dahulu dibuat untuk menghibur anak anak agar tidak rewel karena kelaparan.
Sebelum dimainkan warga berdoa terlebih dahulu lalu mengarak kitiran dengan membacakan salawat atau biasa disebut barit. Untuk membuat satu kitiran dengan panjang 4,5 meter diperlukan waktu hampir seminggu.
Festival semacam ini diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Carul.
Reporter: Yunibar
Produser: Reza Ramadhan
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]