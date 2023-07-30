Melihat Festival Kitiran di Tegal, Terpukau Baling-Baling Kayu Raksasa

Warga di kaki Gunung Slamet, Desa Carul, Tegal menggelar Festival Kitiran Tradisional. Kitiran tradisional atau baling-baling kayu dan bambu ini dahulu dibuat untuk menghibur anak anak agar tidak rewel karena kelaparan.

Sebelum dimainkan warga berdoa terlebih dahulu lalu mengarak kitiran dengan membacakan salawat atau biasa disebut barit. Untuk membuat satu kitiran dengan panjang 4,5 meter diperlukan waktu hampir seminggu.

Festival semacam ini diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Carul.

Reporter: Yunibar

Produser: Reza Ramadhan