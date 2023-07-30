Okezone TV
Segarnya Menikmati Es Cagruk Khas Aceh yang Menggugah Selera
Inilah kafe Jejak Rimba Raya di Desa Batee Meucanang, Haji Barat, Aceh Selatan. Kafe ini terbilang unik, karena pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman dengan sensasi kaki terendam air sungai yang mengalir. Pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan alam yang masih asri.
 
Salah satu minuman khas yang disediakan di sini, yakni es cagruk. Es cagruk  ini terbuat dari umbi ketela dan dicampur dengan susu. Untuk satu gelas es cagruk ini dijual seharga Rp15.000.
 
Wisata kafe Jejak Rimba Raya ini sangat cocok untuk berlibur di akhir pekan bersama keluarga.
 
Kontributor: Erdawati
Produser: Akira Aulia W
