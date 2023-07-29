Tradisi Menyambut 10 Muharam, Warga Langkat Masak Bubur Asyura
Tradisi menyambut 10 Muharam, masyarakat di Langkat, Sumatra Utara memasak bubur asyura. Suasana gotong royong warga hiasi proses pembuatan bubur asyura. Ada yang ditugaskan memotong bahan makanan, menumbuk bumbu hingga mengaduk bubur.
Bubur asyura ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat secara gratis. Kegiatan ini sendiri sebagai bentuk siar Islam dan bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama warga.
Reporter : Muhmmad Hijrah Lubis
