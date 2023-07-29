Kawa Daun, Minuman Tradisional dari Sumbar yang Segar dan Menyehatkan
Kawa daun adalah minuman tradisional khas Sumatera Barat. Minuman ini berbahan dasar daun kopi yang dikeringkan lalu disangrai. Biasanya kawa daun dinikmati dengan campuran susu dan gula aren.
Minuman tradisional ini bisa ditemukan di kafe di wilayah Payakumbuh. Di kafe ini kawa daun disajikan dengan tambahan rempah. Hasilnya bukan hanya segar, tapi minuman ini menyehatkan.
Kontributor: Agung Sulistyo
Produser: B.Lilia Nova
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]