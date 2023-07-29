Okezone TV
Kawa Daun, Minuman Tradisional dari Sumbar yang Segar dan Menyehatkan
Kawa daun adalah minuman tradisional khas Sumatera Barat. Minuman ini berbahan dasar daun kopi yang dikeringkan lalu disangrai. Biasanya kawa daun dinikmati dengan campuran susu dan gula aren.
 
Minuman tradisional ini bisa ditemukan di kafe di wilayah Payakumbuh. Di kafe ini kawa daun disajikan dengan tambahan rempah. Hasilnya bukan hanya segar, tapi minuman ini menyehatkan.
 
Kontributor: Agung Sulistyo
Produser: B.Lilia Nova
