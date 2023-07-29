Okezone TV
Melihat Kemeriahan Tradisi Hajat Laut, Bentuk Sykur Nelayan Pesisir Pantai Selatan
Masyarakat pesisir di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat kembali menggelar hajat laut. Kegiatan ini merupakan syukuran nelayan yang biasa dihelat oleh masyarakat daerah pesisir Pantai Selatan di setiap bulan Muharam pada Jumat Kliwon.
 
Ratusan wargan ikut kirab dongdang atau sesaji yang akan dilarung ke laut. Konvoi perahu tampak meriah menuju ke tengah laut mengantar dongdang yang akan dilarung. Saat dongdang dilarung, para nelayan berebut dan terjun kelaut untuk mengambil air laut sekitar dongdang untuk disiramkan ke perahu mereka.
 
Hal ini sebagai bentuk syukur para nelayan atas rejeki juga selama melakukanaktivitas dalam melaut selalu diberikan keberkahan tangkapan ikan yang melimpah.
 
Reporter : Irfan Ramdiansyah
Produser: Reza Ramadhan
