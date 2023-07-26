Okezone TV
Kuliner Warung Tempo Dulu, Sajikan Nasi Ayam Suwir di Batok Kelapa
Beginilah suasana menikmati kuliner kekinian tetapi dikemas dengan gaya tradisional. Terlebih suasananya hening dan sepi seperti di sebuah desa terpencil. 
 
Konsep ini sengaja dihadirkan oleh pengelola warung di Denpasar, Bali. Konsep warung ini memanfaatkan bangunan lawas dan pohon asam yang menambah kesan asri. 
 
Menu makanannnya pun juga tergolong sederhana yakni nasi putih ayam suwir. Penyajiannya pun cukup unik karena menggunakan batok kelapa. 
 
Selain makanan berat, warung ini juga menyediakan berbagai menu ringan. Untuk harga yang dijual pun mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. 
 
Kontributor: Indira Arri
Produser: Akira Aulia W
