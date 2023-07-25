Intip Proses Pembuatan Gula Semut dari Aren di Pesisir Barat Lampung

Pohon aren menjadi sumber utama mata pencarian warga Desa Penengahan, Pesisir Barat, Lampung. Hasil sadapan dari pohon aren itu, kemudian diolah menjadi gula semut. Gula semut ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan kaya manfaat.

Masyarakat sekitar diketahui hampir 70 persen mengandalkan perekonomian dari pengolahan gula semut. Produksi pengolahan gula semut ini per minggunya bisa mencapai 2,5 ton.

Untuk harga penjualan dari gula aren ini bervariasi. Jika gula aren atau balok dijual seharga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Jika gula semut bisa mencapai harga Rp50.000 per kgnya.

Untuk proses mengolah gula aren ini dibutuhkan waktu sekitar 1 jam hingga 2 jam.

Kontributor: Enrico Ngantung

Produser: Akira Aulia W