Menikmati Indahnya Pantai Kasih Berpasir Putih di Pulau Sabang
Pulau Sabang di ujung Sumatera punya pantai cantik nan indah. Pantai Kasih menjadi primadona wisatawan jika datang ke Pulau Sabang. Pasirnya yang putih dengan air jernih cocok untuk tempat melepas penat
Pantai berada di Desa Kuta Ateuh, Suka Karya, Pulau Sabang, Aceh. Batu karang yang dihempas ombak menjadi destinasi untuk berfoto. Pantai ini juga ramai dikunjungi muda mudi untuk melihat matahari terbenam
