Desainer Fariz Ashar Lari ke Runway, Tampilkan Satu Item Fashion dengan Bermacam Looks

Kejadian tidak biasa terjadi di Jogja Fashion Trend 2023. Desainer Fariz Ashar seketika lari ke runway saat para model mempresentasikan koleksi terbarunya.

Itu semua ternyata konsep fashion show yang dipersiapkan sang desainer. Dengan satu item fashion, Fariz menunjukan pemakainya bisa mendapatkan berbagai macam looks yang berbeda.

Hal ini sejalan dengan konsep sustainable fashion yang sedang digaungkan perancang busana di seluruh dunia.