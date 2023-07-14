Desainer Fariz Ashar Lari ke Runway, Tampilkan Satu Item Fashion dengan Bermacam Looks
Kejadian tidak biasa terjadi di Jogja Fashion Trend 2023. Desainer Fariz Ashar seketika lari ke runway saat para model mempresentasikan koleksi terbarunya.
Itu semua ternyata konsep fashion show yang dipersiapkan sang desainer. Dengan satu item fashion, Fariz menunjukan pemakainya bisa mendapatkan berbagai macam looks yang berbeda.
Hal ini sejalan dengan konsep sustainable fashion yang sedang digaungkan perancang busana di seluruh dunia.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Runway”
Keseruan Teens And Kids Festival
Ribuan Wanita Ikuti Parade Peringatan Hari Kebaya Nasional di Candi Borobudur
Pecahkan Rekor MURI, Fashion Show Kebaya Kartini di Catwalk Terpanjang 1,90 Km di Madiun
Tren Busana Lebaran Tahun 2024
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]