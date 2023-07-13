Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Menikmati Indahnya Kawah Ijen Berwarna Hijau Toska, Incaran Wisatawan
Kawah Gunung Ijen berwarna hijau toska menarik wisatawan untuk berkunjung. Pemandangan itu bisa dilihat di lereng Gunung Ijen yang berada di antara Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur.
 
Pemandangan indah itu menarik banyak wisatawan dalam dan luar negeri. Wisatawan rela mendaki gunung hingga ketinggian 2.386 mdpl. Pengunjung mengaku senang bisa menyaksikan pemandangan itu.
 
Warna hijau toska muncul karena adanya fenomena blue fire. Fenomena itu dipicu tingkat keasaman air ketika tercampur belerang.
 
Kontributor: Rahmat Ilyasan
Produser: B.Lilia Nova
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match