Menikmati Indahnya Kawah Ijen Berwarna Hijau Toska, Incaran Wisatawan

Kawah Gunung Ijen berwarna hijau toska menarik wisatawan untuk berkunjung. Pemandangan itu bisa dilihat di lereng Gunung Ijen yang berada di antara Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur.

Pemandangan indah itu menarik banyak wisatawan dalam dan luar negeri. Wisatawan rela mendaki gunung hingga ketinggian 2.386 mdpl. Pengunjung mengaku senang bisa menyaksikan pemandangan itu.

Warna hijau toska muncul karena adanya fenomena blue fire. Fenomena itu dipicu tingkat keasaman air ketika tercampur belerang.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

Produser: B.Lilia Nova