Seru! D'Masiv Ajak 'Passenger' di Boardang Boarding Fest 2023 Nyanyi Bareng
D'Masiv tampil memukau di Boardang Boarding Fest 2023, Minggu (9/7). Grup band itu bahkan membuat ‘Passenger’ nyanyi bareng. Edutown Arena, BSD, Tangerang terdengar gemuruh dengan nyanyian itu
D'Masiv membawakan lagu, Cinta Ini Membunuhku, Jangan Menyerah dan Pergilah Kasih mengcover lagu dari musisi legendaris Chrisye. Boardang Boarding Day diadakan selama dua hari pada 8-9 Juli 2023
