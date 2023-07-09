Hari Kedua Java Pop Festival 2023, Nabila Maharani Tampil dengan Lagu Baru Berbahasa Jawa

Nabila Maharani mengenalkan lagu terbarunya berjudul Sela, Minggu (9/7). Penyanyi cantik itu tampil di hari kedua Java Pop Festival 2023. Java Pop Festival digelar di Stadion Madya, Gelora Bung Karno

Sela menjadi lagu pertama Nabila yang menggunakan bahasa Jawa. Penonton riuh bersorak sorai begitu mendengar lantunan lagu Nabila

Hari kedua Java Pop Festival 2023 menampilkan Dara Ayu, Guyon Waton, Jogja Hip Hop Foundation dan ditutup Happy Asmara