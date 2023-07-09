Nabila Maharani Akui Bangga Manggung di Java Pop Festival 2023

Nabila Maharani tampil di Java Pop Festival 2023, Minggu (9/7). Acara digelar di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK). Nabila tampil dengan 8 lagu, di antaranya Melepas Lajang, Bila Nanti dan Sela

Untuk tampil di ajang bergengsi itu, Nabila mengaku latihan lebih keras. Penyanyi 24 tahun itu mengaku bangga bisa tampil di panggung Java Pop Festival