LIMOFF Hari Ketiga Diwarnai Gerimis, Model Tetap Antusias Berjalan di Catwalk

Gerimis mewarnai Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF). Acara hari ketiga di Merumatta Senggigi Hotel, Lombok, NTB, Sabtu (8/7/2023). Walau gerimis dan angin kencang model tetap antusias berjalan di catwalk

Desainer yang muncul dipanggung terpaksa membawa payung. Acara LIMOFF tetap meriah dan seluruh desainer berhasil memamerkan karyanya. Berjalan di catwalk saat hujan angin adalah pengalaman pertama bagi model