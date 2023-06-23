OKEFLASH: Kaisar Jepang Datangi Candi Borobudur, Ada Apa?

Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito berkunjung ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sang kaisar mengaku kagum dengan kemegahan Candi Borobudur. Kaisar Hironomiya bahkan naik ke lantai sembilan serta mengabadikan dirinya di candi Budha terbesar di dunia ini.

Kaisar hadir ke Candi Borobudur dengan mengenakan baju batik. Namun, selama kunjungan itu, sang kaisar tidak didampingi Permaisuri Masako.

Kontri: Puji Hartono