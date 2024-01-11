Sensasi Kamping di Kaki Gunung Semeru bikin Betah Berlama-lama
Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Sensasi kamping di kaki Gunung Semeru selalu dirindukan wisatawan.
Hawa sejuk dengan nuansa alami ditambah keindahan hutan pinus pegunungan, membuat pengunjung betah berlama-lama.
Kontributor: Yayan Nugroho
