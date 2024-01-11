Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Sensasi Kamping di Kaki Gunung Semeru bikin Betah Berlama-lama
Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Sensasi kamping di kaki Gunung Semeru selalu dirindukan wisatawan. 
 
Hawa sejuk dengan nuansa alami ditambah keindahan hutan pinus pegunungan, membuat pengunjung betah berlama-lama.
 
Kontributor: Yayan Nugroho
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match