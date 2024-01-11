Nikmatnya Ayam Asap Kuah Kare Pedas, Kuliner Khas Kaki Gunung Semeru
Inilah ayam asap kuah kare pedas yang menggugah selera. Kuliner ini bisa ditemui di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jatim.
Untuk mengolahnya cukup mudah, daging ayam diasap terlebih dahulu. Kemudian dimasak kembali dengan kuah kare serta rempah-rempah khas. Aroma daging ayam asap yang khas menghasilkan cita rasa sempurna.
Untuk harga satu porsi ayam asam kuah kare dibanderol Rp150.000.
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Akira AW
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]