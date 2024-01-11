Okezone TV
Nikmatnya Ayam Asap Kuah Kare Pedas, Kuliner Khas Kaki Gunung Semeru
Inilah ayam asap kuah kare pedas yang menggugah selera. Kuliner ini bisa ditemui di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jatim.
 
Untuk mengolahnya cukup mudah, daging ayam diasap terlebih dahulu. Kemudian dimasak kembali dengan kuah kare serta rempah-rempah khas. Aroma daging ayam asap yang khas menghasilkan cita rasa sempurna. 
 
Untuk harga satu porsi ayam asam kuah kare dibanderol Rp150.000.
 
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Akira AW
