Cerita di Balik Perceraian Okie Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo, Sempat Ingin Program Anak
Okie Agustina berkeluh kesah di balik proses perceraian rumah tangganya dengan Gunawan Dwi Cahyo. Sembari menunggu sidang mediasi yang tengah dirinya jalani di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11/2023).
 
Bahkan ibunda Keisha Alvaro ini menuturkan sempat ingin melakukan program anak untuk menambah momongan sebelum akhirnya sepakat bercerai. Berbeda dari Okie, Gunawan Dwi Cahyo sendiri memilih untuk lebih irit bicara. 
 
Dalam wawancara terpisah, mantan punggawa Persik Kediri itu mengaku sudah siap bercerai dengan Okie. Sebagai informasi, gugatan cerai Okie Agustina terhadap Gunawan Dwi Cahyo terdaftar dalam nomer perkara 1486/Pdt.g/2023/PA.BGR per tanggal 10 November 2023. 
 
Reporter : Ravie Wardani    
Producer : Erlangga Agung Asmoro
