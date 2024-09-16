Taklukkan Aceh 3-2, Jawa Timur ke Final Sepakbola Putra PON XXI

Tim Sepakbola Putra Jawa Timur melenggang ke final cabor sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai mengalahkan Tim Sepakbola Putra Aceh 3-2 di semifinal. Duel itu berlangsung Senin (16/9/2024) malam WIB, di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh.

Aceh lebih dulu unggul di menit keempat lewat Refyanshah (4’) dan bunuh diri Yoga Wahyu (87’). Namun, Jawa Timur bangkit dan menggelontorkan tiga gol lewat Achmad Dwi (31’) dan Wigi Pratama (40’, 74’).

Reporter: Andri Bagus Syaeful

Video Editor: Teguh Sugiarto