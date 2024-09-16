Taklukkan Aceh 3-2, Jawa Timur ke Final Sepakbola Putra PON XXI
Tim Sepakbola Putra Jawa Timur melenggang ke final cabor sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai mengalahkan Tim Sepakbola Putra Aceh 3-2 di semifinal. Duel itu berlangsung Senin (16/9/2024) malam WIB, di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh.
Aceh lebih dulu unggul di menit keempat lewat Refyanshah (4’) dan bunuh diri Yoga Wahyu (87’). Namun, Jawa Timur bangkit dan menggelontorkan tiga gol lewat Achmad Dwi (31’) dan Wigi Pratama (40’, 74’).
Baca Juga: https://bola.okezone.com/read/2024/09/16/51/3063754/hasil-semifinal-sepakbola-putra-pon-xxi-aceh-sumut-2024-jawa-timur-ke-final-usai-taklukkan-aceh-3-2
Reporter: Andri Bagus Syaeful
Video Editor: Teguh Sugiarto
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]