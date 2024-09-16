Okezone TV
Jawa Timur Unggul 2-1 atas Aceh di Babak 1 Semifinal Sepakbola Putra PON XXI
Tim Sepakbola Putra Jawa Timur unggul 2-1 atas Tim Sepakbola Putra Aceh di babak pertama semifinal cabor sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024. Duel itu berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Senin (16/9/2024) malam WIB.
 
Aceh lebih dulu unggul di menit keempat lewat Refyanshah. Namun, Jawa Timur bisa berbalik unggul lewat kerja sama apik Achmad Dwi (31’) dan Wigi Pratama (40’).
 
Keasyikan menyerang, gawang Aceh terancam di menit ke-29. Ahmad Dwi nyaris mencetak gol andai tembakannya dari jarak dekat tidak mengenai sisi samping jaring!
 
Gawang Aceh benar-benar bobol di menit ke-31. Dwi kali ini tidak menyiakan peluang. Lewat skema serupa, ia mampu mencocor masuk umpan silang mendatar Wigi Pratama.
 
Reporter: Wikanto Arungbudoyo
Video Editor: Teguh Sugiarto
