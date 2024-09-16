Okezone TV
PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jawa Barat Menang Adu Penalti Lawan Kalimantan Selatan 5-4 di Semifinal Sepakbola Putra
Tim Sepakbola Putra Jawa Barat melenggang ke final cabor sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai mengalahkan Tim Sepakbola Putra Kalimantan Selatan via adu penalti 5-4. Laga itu berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Senin (16/9/2024) sore WIB.
 
Duel itu berlangsung sepanjang 90 menit bahkan extra time. Alhasil, pemenang harus ditentukan via adu tendangan penalti yang dimenangi Jawa Barat 5-4.
 
