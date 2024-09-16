Keseruan Emak-Emak Mengikuti Tradisi Ngobyak Ikan di Kuningan, Tangkap Ikan dengan Tangan Kosong

Tradisi Ngobyak Ikan atau lebih dikenal dengan istilah Ngagogo, kembali digelar di Kuningan, kolam yang sebelumnya sudah diisi sebanyak 3,5 kuintal ikan mas, langsung diserbu warga. Mereka berlomba menangkap ikan dengan tangan kosong.