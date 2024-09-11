Festival Kuliner Bandung Dibalut Suasana Carnaval, Sajikan Ratusan Menu Makanan
Jelajah kuliner Asia sambil main wahana seru dalam suasana carnaval di Festival Kuliner Bandung (FKB). Festival kuliner akbar tersebut menyajikan petualangan kuliner yang menghadirkan lebih dari 400 varian menu. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara di Asia seperti Korea, Jepang, China, dan Thailand.
