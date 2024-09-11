Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Festival Kuliner Bandung Dibalut Suasana Carnaval, Sajikan Ratusan Menu Makanan

Jelajah kuliner Asia sambil main wahana seru  dalam suasana carnaval di Festival Kuliner Bandung (FKB). Festival kuliner akbar tersebut menyajikan petualangan kuliner yang menghadirkan lebih dari 400 varian menu. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara di Asia seperti Korea, Jepang, China, dan Thailand.

Share
copy link
Watch next from “Gestival Kuliner Bandung”
Today Special
Runway
Mix and Match