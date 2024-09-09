Waspada Cuaca Panas Terik! Suhu Bajonegoro Capai 38 Derajat Celcius
BPBD Bojonegoro mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, mengingat cuaca ekstrem yang melanda di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Bojonegoro.
Suhu siang hari di Kabupaten Bojonegoro bisa mencapai 38 derajat celcius.
