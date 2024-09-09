Ratusan Emak-Emak Rela Antre untuk Mendapatkan Air Bersih di Cimahi
Terdampak kemarau panjang, Sejumlah warga di Cimahi rela mengantre panjang demi air bersih.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Okezone Update”
Truk Pengangkut Batu Terbalik Timpa Pikap Bermuatan Ayam
Situasi Terkini Arus Balik Libur Panjang di Stasiun Pasar Senen Jakpus
Polisi dan Warga Buru Tersangka Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Pariaman
Komplotan Ustaz Palsu Pengganda Uang di Sukabumi Dibekuk Polisi
Kabinet Prabowo-Gibran Disebut Berisi 44 Menteri, Begini Faktanya
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]