Polisi Gerebek Percetakan Uang Palsu di Bekasi, Sita Rp1,2 M Upal
Sebuah percetakan di Kota Bekasi, Jawa Barat digerebek tim Mabes Polri karena diduga mencetak uang palsu (upal). Nilai uang yang dicetak tembus di angka Rp1,2 miliar dengan pecahan uang Rp100 ribu.
