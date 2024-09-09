Ledakan saat Kebakaran Lapak Barang Bekas di Jakarta, 5 Orang Terluka

Lapak barang bekas dan belasan kos-kosan terbakar di Jakarta Barat ludes terbakar, Minggu (8/9).

Di tengah kebakaran terdengar suara ledakan hingga membuat warga sekitar panik. Akibat peristiwa ini, 5 orang terluka.