Ledakan saat Kebakaran Lapak Barang Bekas di Jakarta, 5 Orang Terluka
Lapak barang bekas dan belasan kos-kosan terbakar di Jakarta Barat ludes terbakar, Minggu (8/9).
 
Di tengah kebakaran terdengar suara ledakan hingga membuat warga sekitar panik. Akibat peristiwa ini, 5 orang terluka.
