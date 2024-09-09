Wanita Pejuang Lingkungan Ditahan, Peluk Anaknya dari Balik Jeruji Penjara

Beginilah momen pilu dan haru saat Agustina Salim Rambe atau Tina Rambe mencium dan memeluk putrinya yang masih berusia tiga tahun dari balik jeruji penjara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.