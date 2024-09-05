Sempat Dikabarkan Hilang, Kaesang Muncul di DPP PSI Usai Polemik Jet Pribadi

Usai ramai dituding menghilang di tengah dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Ketum PSI Kaesang Pangarep akhirnya muncul. Kaesang terpantau mendatangi kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/9/2024) sore.