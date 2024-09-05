Kabar Duka! Ekonom Senior Faisal Basri Tutup Usia

Kabar duka datang dari tokoh nasional, politikus dan ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia akibat searang jantung pada usia ke-65 tahun, pada Kamis (9/5) di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta.