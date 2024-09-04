Okezone TV
Perwira Polisi di Kulon Progo Tewas Tertembak, Diduga Bunuh Diri
Perwira polisi, Ipda BS yang tinggal di Kapanewon Girimulyo, Kulon Progo ditemukan tewas di rumahnya. Ipda BS tewas diduga akibat luka tembak.
 
Kontributor: Budi Utomo
