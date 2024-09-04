Paus Fransiskus ke Istana Negara, Kunjungan ke-3 Pimpinan Vatikan ke RI

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Kenegaraan Sri Paus Fransiskus di Istana Merdeka

Kunjungan ini bersejarah karena kunjungan Paus terakhir ke Indonesia terjadi lebih dari tiga dekade yang lalu, yakni Paus Paulus VI pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989.

Reporter: Gisellya Noorrahma