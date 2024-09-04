Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
WNA Terekam CCTV Hipnotis Kasir Minimarket di Cilacap, Begini Modusnya

Aksi penipuan oleh dua warga negara asing terekam kamera cctv. Mereka beraksi dengan modus menukarkan uang pecahan Rp 50 ribu.

Share
copy link
Watch next from “Wna Penipu”
Today Special
Runway
Mix and Match