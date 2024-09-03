Polisi Tangkap Penyiram Air Keras ke Anggota Brimob saat Bubarkan Tawuran

Polres Metro Jakarta Timur menangkap satu orang pelaku penyiraman air keras kepada anggota Brimob saat sedang membubarkan aksi tawuran di Jalan Bassura, Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (29/8) dini hari.