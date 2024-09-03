Alami Krisis Air Bersih Akibat Kemarau, Warga Cilacap Terpaksa Cari Air ke Sungai
Musim kemarau membuat warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengalami kesulitan air bersih. Warga terpaksa mencari air bersih dengan melubangi dasar sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sungai yang memang sudah mulai mengering ini menjadi tumpuan warga karena musim kemarau membuat sumur warga mengering.
