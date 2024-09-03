Polisi Dalami Dugaan Adanya Pemerasan Senior ke Dokter Aulia Sebesar Rp40 Juta

Polda Jawa Tengah langsung mendalami adanya dugaan pemerasan terhadap dr. Aulia Risma Lestari. Sebelumnya Kemenkes mengungkapkan ada dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh senior dr. Aulia yang mencapai Rp40 juta.