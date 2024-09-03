Okezone TV
2 Penumpang Pesawat dari Luar Negeri Suspek Mpox, Hasil Pemeriksaan Negatif

Dua penumpang pesawat dari luar negeri suspek monkey pox atau cacar monyet pasca-diberlakukannya pengetatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun hasil keduanya, negatif setelah petugas Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara melakukan diagnosa kesehatan lanjutan.

