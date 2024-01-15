Serunya Bermain Busa Sambil Nikmati Panorama Puncak Pawitra

Kolam renang di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menawarkan sensasi yang menarik. Di kolam renang ini, pengunjung bisa menikmati renang busa sembari menikmati panorama puncak Pawitra Gunung Penanggungan yang menakjubkan.

Kontributor: Solahuddin