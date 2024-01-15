Serunya Bermain Wahana Air yang Memicu Adrenalin
Wahana permainan air di Kota Bogor, Jawa Barat, banyak dikunjungi wisatawan. Sejumlah permainan air yang memicu adrenalin, menjadi pilihan yang wajib Anda coba. Selain itu, ada juga wahana kids circuit yang ramah anak.
Kontributor: Andi Firmansyah
