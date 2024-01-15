Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Serunya Bermain Wahana Air yang Memicu Adrenalin
Wahana permainan air di Kota Bogor, Jawa Barat, banyak dikunjungi wisatawan. Sejumlah permainan air yang memicu adrenalin, menjadi pilihan yang wajib Anda coba. Selain itu, ada juga wahana kids circuit yang ramah anak.
 
Kontributor: Andi Firmansyah
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Mix and Match