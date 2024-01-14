GUEST STAR: Aziz Remake Single Sheila on 7, Vianty Lagi Kembangkan Bisnis Bakery

Penyanyi Aziz Hedra tengah me-remake single Itu Aku milik Sheila on 7. Sementara, penyanyi pendatang baru, Vianty Arvy mengaku tengah mengembangkan bisnis bakery selain bernyanyi.

Saksikan Guest Star setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB.

Host: Galuh Indrajita