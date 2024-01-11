Mie Ayam Wadah Gami, Rasa Gurih dan Nikmat Menyatu dalam Satu Wadah
Lapak UMKM di Bangka Belitung, Pangkalpinang, menawarkan menu mie ayam wadah gami. Jika biasanya mie ayam disajikan dengan wadah mangkok, di lapak ini penyajiannya menggunakan wadah gami.
Mie ayam wadah gami memiliki beberapa topping yang ditawarkan. Mi ayam ini dibanderol dengan harga Rp15 ribu hingga Rp22 ribu per porsi.
Kontributor: Haryanto
