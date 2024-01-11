Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Mie Ayam Wadah Gami, Rasa Gurih dan Nikmat Menyatu dalam Satu Wadah
Lapak UMKM di Bangka Belitung, Pangkalpinang, menawarkan menu mie ayam wadah gami. Jika biasanya mie ayam disajikan dengan wadah mangkok, di lapak ini penyajiannya menggunakan wadah gami.
 
Mie ayam wadah gami memiliki beberapa topping yang ditawarkan. Mi ayam ini dibanderol dengan harga Rp15 ribu hingga Rp22 ribu per porsi.
 
Kontributor: Haryanto
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Mix and Match