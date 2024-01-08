GUEST STAR: Keseruan Aulia Rahman dan Bagas Ran Main Games Sambung Lirik

Di sesi berikutnya, Guest Star "menantang" Aulia Rahman dan Bagas Ran untuk bermain games sambung lirik. Seperti apa keseruannya? Simak videonya berikut ini.

Jangan lupa saksikan Guest Star setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan sampai kelewatan ya!

Host: Galuh Indrajita