GUEST STAR: Aulia Rahman dan Bagas Ran Rilis Single Terbaru

Guest Star kali ini menghadirkan dua bintang tamu, Aulia Rahman dan Bagas Ran. Dalam kesempatan ini, Aulia menjelaskan dirinya kembali merilis single terbarunya berjudul "Bertahan Untukmu." Sementara, Bagas ternyata juga merilis single terbaru berjudul "With You."

Host: Galuh Indrajita