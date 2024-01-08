GUEST STAR: Fadhilah Intan Siap Rilis Single Baru di 2024
Penyanyi Fadhilah Intan mempunyai rencana karier-nya di tahun 2024 ini, yakni merilis single baru. Ia sudah mempersiapkan tiga single. Juga termasuk content cover dan orkestra.
Jangan lupa saksikan Guest Star setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan sampai kelewatan ya!
Host: Galuh Indrajita
